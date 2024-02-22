В Госдуму внесли законопроект об отзыве мэров в случае плохой работы

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") внес в Госдуму законопроект, позволяющий отзывать мэров городов на основе ежегодного голосования об удовлетвореннности их работой. Голосовать депутат предлагает на портале "Госуслуг", где сейчас проводятся дистанционные выборы.

Ранее Даванков выступил за возвращение прямых мэрских выборов в городах и муниципалитетах страны.

"Российским городам нужны прямые выборы мэров. А еще — понятный механизм отзыва чиновника, который не справляется со своей работой. Например, через оценку людей на "Госуслугах". Если мэр два года подряд получает неудовлетворительные оценки, то должен оставить свой пост", - полагает вице-спикер Госдумы.