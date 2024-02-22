Медведев допустил, что Россия может дойти до Киева

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что России для достижения целей спецоперации придется дойти до Киева.

"Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев", - сказал Медведев в интервью российским СМИ. Отрывки видео политик выложил у себя в телеграм-канале.

По словам Медведева, Россия может дойти до Киева если не сейчас, то в другую фазу конфликта, поскольку оттуда исходит угроза ее существованию.

"Интернациональная угроза, потому что хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе с Соединенными Штатами Америки", - заявил запред Совбеза.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявлял, что "коллеги во Франции и Германии" просили в Стамбуле в марте 2022 отвести войска от Киева, обосновывая это необходимостью создания условий для договоренностей. "Они [переговоры] были практически завершены, но после того, как мы отвели войска от Киева, я уже сказал, другая сторона именно на Украине выбросила все эти договоренности и приняла под козырек указания западных стран, европейских, Соединенных Штатов, воевать с Россией до победного конца", — заявил российский лидер. При этом кабмин Германии отказался признать, что просил Москву отвести войска от Киева в марте 2022 года.