Экс-депутата Госдумы Рашкина переводят из Москвы в Саратов по партийной линии

Экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина "попросили на выход" из московского горкома КПРФ. Его сняли с партийного учета в столице и лишили должности в бюро, передают "Ведомости".

Рашкину рекомендовали встать на учет в Саратове, где он начинал свою карьеру, пока не переехал в Москву. В КПРФ заявили, что это "чисто техническое решение".

Источники издания в партии говорят, что это решение может быть связано с предстоящими выборами в Мосгордуму. Рашкин, несмотря на смещение со влиятельных постов, продолжал оказывать влияние в горкоме, "переходя дорогу" Николаю Зубрилину, ответственному за кадровую политику в отделении.

14 февраля Кунцевский районный суд Москвы отказал Рашкину в УДО. Ходатайство возвращено коммунисту без удовлетворения, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

В апреле 2022 года суд в Саратовской области признал Рашкина виновным в незаконной охоте и приговорил к трем годам условно с испытательным сроком на два года. Рашкин пытался опротестовать приговор, но вышестоящая судебная инстанция его не поддержала.

Инцидент с охотой произошел в конце октября 2021 года. Рашкин с друзьями поехал на охоту в Саратовской области и застрелил лосиху. Выяснилось, что у компании разрешения на отстрел лосей не было. После вынесения приговора Рашкина лишили мандата в Госдуме.