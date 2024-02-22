Пресс-служба губернатора Херсонской области опровергла слухи о его смерти

Сообщения о гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо не соответствуют действительности, сообщила его пресс-служба.

Как заявил РИА Новости пресс-секретарь главы региона, эта информация — ложь, распространяемая Украиной.

Накануне в украинских СМИ и пабликах начала распространяться информация о том, что Владимир Сальдо якобы убит.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что главу администрации Херсонской области в августе 2022 отравили рицином, вещество было обнаружено в биомедицинских пробах. Сальдо был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского в Москве.