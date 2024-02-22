В Екатеринбурге осужден "химик", у которого нашли 27,5 кг мефедрона

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном производстве крупной партии мефедрона. Его делали в нарколаборатории.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, осужденный уралец входил в состав организованной группы и был так называемым "химиком". По указанию руководителя группы он нашел нежилое строение в Полевском, где устроил лабораторию для серийного производства мефедрона. Также мужчина получил инструкцию по его изготовлению.

В итоге с января по март 2022 года он наделал около 27,5 кг мефедрона, часть которого расфасовал в три пакета. В ночь на 28 марта уралец отправился для оборудования тайника, но по дороге был задержан силовиками. К нему нагрянули с обыском и изъяли наркотик из незаконного оборота.

Как отметили в прокуратуре, свою вину мужчина признал частично. Сегодня, 22 февраля, Свердловский областной суд назначил ему 16 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Напомним, недавно в Екатеринбурге был вынесен приговор "химику", у которого изъяли более 9 кг наркотиков.