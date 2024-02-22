22 Февраля 2024
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: t.me/AATrubetskoy

В Лянторе открылся девятый в Сургутском районе молодежный центр

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил об открытии девятого в муниципалитете молодежного центра. Он расположен в 10-м микрорайоне Лянтора.

"26,5 млн рублей на покупку готового здания выделил округ. Еще 7,7 млн рублей из бюджета Сургутского района потребовалось на оснащение объекта. Площадь объекта составляет почти 373 кв. м", - написал Андрей Трубецкой в своем telegram-канале.

Центр укомплектован всем необходимым, чтобы ребята могли заниматься творчеством, добровольческой деятельностью, работать в швейной мастерской, гончарной. Основным направлением будет урбанистика – юные жители Лянтора будут осваивать 3D-моделирование и полиграфию. Здесь же будет возможность пройти востребованные профессиональные программы и получить сертификат гособразца. На базе резиденции создадут "Добро.Центр" – федеральное движение, которое на местах аккумулирует гражданские и социальные инициативы, помогает их реализовывать.

(2024)|Фото: t.me/AATrubetskoy

По данным администрации Сургутского района, на открытии центра также присутствовал начальник управления по молодежной политике департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Иван Хлебников, который высоко оценил не только новое пространство для молодежи, но и в целом работу, которую ведет в этом направлении Сургутский район.

"В нашем регионе Сургутский район занимает лидирующие позиции в вопросах создания инфраструктуры по работе с молодёжью. Если мы пройдёмся по центру, то увидим уютно созданные места, куда хочется прийти, поработать, чему-то новому поучиться, пообщаться. Важно, когда ребята не просто событийно приходят на площадку молодёжного центра, но и получают возможность для трудового воспитания, получения навыков, которые в дальнейшей жизни ими будут использованы", - сказал начальник управления.

В новом центре есть киберкласс, оснащенный восемью современными компьютерами и планшетами для графического дизайна. Молодежь может заниматься гончарным делом, 3D-моделированием, изготовлением полиграфической продукции, кройкой и шитьем. Андрей Трубецкой назвал причину важности работы центра.

"Основная задача при создании подобных центров – обучение молодежи: получение навыков дизайна, инженерных профессий. Например, только за прошлый год мы обучили 160 ребят. Они получили сертификат государственного образца по различным программам профподготовки и могут подрабатывать и зарабатывать деньги", - отметил Андрей Трубецкой.

(2024)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Начальник управления молодежной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района Севинч Мамедова сообщила, что ребята, которые прошли обучение в первом потоке по направлению веб-разработка и графический дизайн, после занятий в центре выбрали для себя Яндекс-институты, сейчас они продолжают своё обучение по данному направлению.

"Молодые девушки из Барсова прошли бьюти-курс и являются действующими мастерами по ламинированию бровей и ресниц. Хочется отметить ещё фотомастерскую Высокого мыса. Ребята обучились и продолжают фотографировать местных жителей для документов. То есть предпрофессиональные навыки у них уже есть, и нам бы хотелось эти навыки только укреплять и развивать", - сказала Севинч Мамедова.

(2024)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Теги: Лянтор, Молодежный центр, Андрей Трубецкой


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