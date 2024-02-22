Пермская епархия предложила доплачивать гинекологам, отговоривших женщин от абортов

Представители Пермской епархии в Общественной палате Прикамья обсудили проект закона о запрете склонения к абортам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермской митрополии РПЦ.

Представители епархии предложили включить в законопроект доплаты для врачей-гинекологов, отговоривших женщин прерывать беременность. Инициативу поддержал экс-министр культуры Пермского края, член краевой Общественной палаты Игорь Гладнев.

Также предлагается информировать школьников о вреде абортов и награждать орденом "Мать-героиня" за рождение четырех и более детей.

Все эти меры, по мнению участников встречи, должны способствовать сокращению количества абортов в Пермском крае.