В Самарской области дети попали в больницу с отравлением после купания в бассейне

В Самарской области четверо детей госпитализировано после плавания в бассейне на базе отдыха "Маяк" в Ставропольском районе. "Вечером 21 февраля после купания в бассейне отеля дети почувствовали недомогание, потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении областной прокуратуры.