В Самарской области дети попали в больницу с отравлением после купания в бассейне
В Самарской области четверо детей госпитализировано после плавания в бассейне на базе отдыха "Маяк" в Ставропольском районе. "Вечером 21 февраля после купания в бассейне отеля дети почувствовали недомогание, потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
В бассейне были взяты пробы воды.
По предварительным данным, дети могли отравиться парами хлора.
Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей).