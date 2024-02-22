"Будет город-улей". В Москве отменили ограничения на высотность строящихся зданий

Власти Москвы отменили ограничения на высотность застройки в столице. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин, хотя в своем телеграм-канале он об этом не сообщил.

Постановление Правительства Москвы было принято еще 2 февраля. Оно отменяет предельное количество этажей или предельную высоту зданий для всех районов города, за исключением зон сохраняемого землепользования на территориях достопримечательных мест или объектов культурного наследия, а также в случаях, когда действуют иные нормативные акты столичного правительства. Отмену ограничений на высотность зданий подтвердили в Департаменте градостроительной политики Москвы, пишет "Парламентская газета".

Средняя этажность строящихся в Москве домов сегодня составляет 27 этажей. А две трети квартир в новостройках (данные по России) - это студии и маленькие квартирки с одной-двумя комнатами до 30 квадратным метров, рассказал изданию президент Национального градостроительного общества, научный руководитель Центрального научно-исследовательского и проектного института Минстроя Александр Кривов. В этом заинтересованы инвесторы: так квартиры лучше продаются. И для них как раз выгодно строить высотки по 25-30 этажей. Теперь же небоскребов станет еще больше.

Издание пишет о частностях, но не упоминает о проблеме вымирания страны. Люди стягиваются в мегаполисы-человейники, где нет нормальных условий для проживания семей. В результате растет бездетность, количество одиночек, а рождаемость падает еще больше. Эта же проблема во весь рост стоит в Китае, в котором рождаемость упала до беспрецедентно низкого уровня (1 ребенок на женщину при необходимом минимуме 2,1) и который будет "ударными темпами" вымирать. К концу века в стране от нынешних 1,4 млрд человек останется около 500 млн, из которых трудоспособных будет около 200 млн - в пять раз меньше, чем сейчас.

Депутат Госдумы, секретарь МГК КПРФ Денис Парфенов возмущен постановлением. Он отмечает, что обещания Собянина расходятся с делами. Притом что рекомендации по высотности зданий в столице есть - это 75 метров, то есть примерно 22–23 этажа. Такие нормативы прописаны в отраслевой схеме ограничений застройки на территории Москвы (действует до 2025 года). Но, видимо, строительный бизнес пробил выгодное для себя решение.

"У строительного бизнеса и вовсе теперь развязаны руки, а у горожан становится все меньше возможностей противостоять возведению домов-монстров. Тихие малоэтажные районы, удобные и экологичные, с более здоровой даже в психологическом отношении обстановкой уходят в историю. Любого москвича подстерегает опасность вдруг оказаться по соседству с огромной стройкой. И, кажется, что город будущего, который могут отстроить жадные до денег представители крупного капитала, будет напоминать скорее город-улей из Вархаммера, человейник, каменные джунгли, но никак не город-сад, о котором мечтали поколения наших предшественников", - написал депутат.

О проблеме постоянно говорит председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он отмечает, что концепция пространственного развития и градостроительная политика буквально гробят демографию России.