Bloomberg: Западные юристы признали законной конфискацию российских активов

Десять западных экспертов в области юриспруденции из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США признали конфискацию замороженных российских активов законной. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По мнению юристов, конфискация активов суверенного государства не противоречит международному праву, так как Россия сама нарушила его нормы, пишет "Лента.ру".

Эксперты рекомендовали государствам, в которых хранятся заблокированные активы, передать их международному механизму, чтобы он депонировал деньги, а затем передал их Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия проработает ответ на возможный отъем своих активов на Западе. По его словам, ответные меры вряд ли будут зеркальными, но "наилучшим образом" защитят интересы Москвы. Также представитель Кремля заявил, что отъем активов РФ за рубежом повлечет издержки для тех, кто это сделает, в том числе юридические.