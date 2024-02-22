Ноябрьские нефтяники помогают старшеклассникам готовиться к турниру "Умножая таланты"

22 Февраля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Такер Карлсон восхитился московским метро

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Виталий Харченко

Ноябрьские нефтяники помогают старшеклассникам готовиться к турниру "Умножая таланты"

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" устроил для школьников из Ноябрьска и Муравленко "Инженерную пятницу". Встреча с экспертами помогла участникам всероссийского турнира "Умножая таланты" подготовиться к следующим этапам интеллектуальных состязаний.

Как рассказали Накануне.RU на предприятии, юные гости узнали историю "Ноябрьскнефтегаза", специфику и масштабы его деятельности, методы поиска и добычи нефти. Также ребятам рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы в отрасли и где можно получить такую специальность. А во время экскурсии школьники увидели, как нефтяники применяют цифровые технологии и средства автоматизации производства. Главным событием "Инженерной пятницы" стал экспертный разбор заданий прошлогоднего турнира и рекомендации от сотрудников предприятия по подготовке проектов для предстоящих состязаний.

"Мы постарались собрать и представить ребятам информацию в понятной, доступной и наглядной форме, подробно разобрать каждый кейс и показать логику рассуждения при поиске тех или иных решений, – рассказал руководитель сектора интегрированного планирования "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Артур Исмагилов. – Надеемся, что при решении реальных конкурсных задач они смогут применить этот опыт и грамотно распределят обязанности между членами команды. И тогда, я уверен, у них все получится!"

Ноябрьские нефтяники помогают старшеклассникам готовиться к турниру "Умножая таланты"(2024)|Фото: Олег Ушков

В этом году в "Умножая таланты" участвуют около 150 школьников из Ноябрьска и Муравленко. Ребята уже прошли образовательный онлайн-курс, прослушали лекции и вебинары. В ближайшее время им предстоит решать практические задачи по таким направлениям, как цифровые технологии, нефтехимия, математическое моделирование. Финальный этап состязаний состоится в апреле в Санкт-Петербурге.

"Участие в турнире "Умножая таланты" – отличная мотивация для выбора профессии. А "Инженерная пятница" стала важным этапом подготовки к соревнованиям. Мы будем рады, если наши старшеклассники решат присоединиться к высококлассной команде "Ноябрьскнефтегаза" и выберут нефтегазовую отрасль для своего будущего", – отметила начальник управления образования администрации Муравленко Тамара Булгиева.

Напомним, интеллектуальный турнир "Умножая таланты" проводится при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". От классических олимпиад он отличается своей практической составляющей. Победители и призеры получают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в партнерские вузы проекта.

Теги: Умножая таланты, Родные города, Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети