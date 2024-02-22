Ноябрьские нефтяники помогают старшеклассникам готовиться к турниру "Умножая таланты"

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" устроил для школьников из Ноябрьска и Муравленко "Инженерную пятницу". Встреча с экспертами помогла участникам всероссийского турнира "Умножая таланты" подготовиться к следующим этапам интеллектуальных состязаний.

Как рассказали Накануне.RU на предприятии, юные гости узнали историю "Ноябрьскнефтегаза", специфику и масштабы его деятельности, методы поиска и добычи нефти. Также ребятам рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы в отрасли и где можно получить такую специальность. А во время экскурсии школьники увидели, как нефтяники применяют цифровые технологии и средства автоматизации производства. Главным событием "Инженерной пятницы" стал экспертный разбор заданий прошлогоднего турнира и рекомендации от сотрудников предприятия по подготовке проектов для предстоящих состязаний.

"Мы постарались собрать и представить ребятам информацию в понятной, доступной и наглядной форме, подробно разобрать каждый кейс и показать логику рассуждения при поиске тех или иных решений, – рассказал руководитель сектора интегрированного планирования "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Артур Исмагилов. – Надеемся, что при решении реальных конкурсных задач они смогут применить этот опыт и грамотно распределят обязанности между членами команды. И тогда, я уверен, у них все получится!"

В этом году в "Умножая таланты" участвуют около 150 школьников из Ноябрьска и Муравленко. Ребята уже прошли образовательный онлайн-курс, прослушали лекции и вебинары. В ближайшее время им предстоит решать практические задачи по таким направлениям, как цифровые технологии, нефтехимия, математическое моделирование. Финальный этап состязаний состоится в апреле в Санкт-Петербурге.

"Участие в турнире "Умножая таланты" – отличная мотивация для выбора профессии. А "Инженерная пятница" стала важным этапом подготовки к соревнованиям. Мы будем рады, если наши старшеклассники решат присоединиться к высококлассной команде "Ноябрьскнефтегаза" и выберут нефтегазовую отрасль для своего будущего", – отметила начальник управления образования администрации Муравленко Тамара Булгиева.

Напомним, интеллектуальный турнир "Умножая таланты" проводится при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". От классических олимпиад он отличается своей практической составляющей. Победители и призеры получают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в партнерские вузы проекта.