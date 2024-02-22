Депутат о повышении проезда в Екатеринбурге: За что горожане должны платить по 40 рублей?

Депутат Екатеринбургской городской думы Антон Швалев высказался о возможном повышении стоимости проезда. Он предложил для начала решить проблемы, которые накопились в транспортной сфере.

Как написал Швалев в своем Telegram-канале, в мэрии Екатеринбурга считают, что 40 рублей – это справедливая цена за проезд в общественном транспорте. Депутат признал, что "какая-то логика и обоснование в этом есть".

"Но! За что сейчас горожане должны платить по 40 рублей? За долгое ожидание транспорта? За его плохое состояние? За давки?", - задался вопросами Антон Швалев.

Он считает, что сначала необходимо стабилизировать работу общественного транспорта и решить проблему дефицита водителей.

"А уже затем обсуждать (именно обсуждать, с учетом мнения жителей, делать это осторожно) повышение стоимости проезда", - заключил депутат.

Как сообщало Накануне.RU, ранее коллега Швалева по думе Александр Колесников призывал повысить стоимость проезда в транспорте, так как, по его словам, "мы живем в капитализме". Всем, кому это не нравится, Колесников предложил ходить пешком.