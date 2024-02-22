В России могут расширить список информации о пассажирах, передаваемой в единую базу данных

В России перевозчиков могут обязать передавать в единую базу следующие данные о пассажирах: сведения о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей.

Это следует из проекта приказа Минтранса о новом порядке формирования автоматизированных баз персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже), который должен вступить в силу 1 сентября. Сведения будут поступать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Ее оператор – ФГУП Минтранса "Защитаинфотранс". Доступ к базе имеют, например, Росавиация, Ространснадзор, МВД и ФСБ. Сейчас в ЕГИС ОТБ собираются паспортные данные, дата поездки и маршрут, пишет "Ъ".

Проект закона об обезличивании персональных данных может быть принят Госдумой России уже в весеннюю сессию. Как сообщил замминистра цифрового развития Александр Шойтов, речь идет о поправках к закону "О персональных данных", подготовленных Минцифры и принятых в первом чтении еще в феврале 2021 г. В случае принятия, данный документ позволит бизнесу и ведомствам обмениваться обезличенными персональными данными и обучать на собранных датасетах модели искусственного интеллекта. Как отметил министр, действие законопроекта может быть расширено с персональными данными на новые типы информации – синтетические данные, геотреки и статистическое зашумление.

Ранее сообщалось, что, заключая пользовательские соглашения, граждане фактически дают согласие на передачу своих персональных данных неограниченному кругу лиц, а внести изменения в соглашения невозможно, так как человек просто не получит к необходимому ресурсу доступ. Эту проблему необходимо законодательно решать.