22 Февраля 2024
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Образование В России
Фото: Бесогон

Михалков рассказал о пропаганде космополитизма на школьных олимпиадах

В России спокойно проходят олимпиады, на которых пропагандируются антироссийские и космополитичесуие идеи. Об этом рассказал режиссер Никита Михалков в своем последнем выпуске программы "Бесогон ТВ".
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Так, на олимпиаде по обществознанию в 2022-2023 учебном году использовались тексты исключительно европейских авторов. А на олимпиаде "Высшая проба", которая проводится Высшей школой экономики, ученики должны были выполнить задание по тексту американского философа Марты Нуссбаум "Патриотизм и космополитизм". В нем говорится о том, что ни одна тема не развита в стоицизме так глубоко, как вред, наносимый "местными привязанностями".

"Политическое обсуждение, утверждают они, постоянно срывается из-за фанатичных привязанностей к своей "цирковой труппе" или к нации. Только связав себя с мировым сообществом справедливости и разума, нам удастся избежать этих опасностей", - говорится в тексте.

"Мировое сообщество справедливости и разума из кого состоит? Не из народов. Это стерильное нечто, оторванное от всего того, что связывает человека с папой, с мамой, с дедом, с прадедом, с историей страны. Только вдумайтесь: для того чтобы стать справедливым, счастливым, разумным существом, нужно отказаться от всего того, что тебя сделало тем, кем ты стал, кем ты родился, кем ты воспитан. Это что, не геноцид общемировой? И вот это произведение является основой для размышлений и рассуждений наших лучших учеников. Как закладывается и фокусируется внимание наших молодых соотечественников на абсолютно глобалистической, разрушительной, пагубной идее!" - возмущается Михалков.

Он напомнил выступление в Госдуме первого зампреда комитета по просвещению Яны Лантратовой, которая тоже обратила внимание на всероссийскую олимпиаду школьников. Для успешного выполнения заданий школьникам достаточно изучить европейских классиков. Русские мыслители остаются за бортом. Так формируется ощущение вторичности русской мысли, отмечает депутат.

Теги: космополитизм, патриотизм, олимпиада, образование


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