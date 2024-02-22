Байден жестко высказался о Путине

Джо Байден снова нелестно высказался о Владимире Путине. На закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско президент США заявил: "У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству является климат".

В марте 2021 года Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".

В июне того же года сам Путин заявил, что после этого инцидента Байден "объяснился" в ходе телефонного разговора: "По поводу резких заявлений: что сказать, все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Меня эти объяснения устроили". После этого главы двух стран провели очную встречу в Швейцарии.

На прошлой неделе Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, какой президент США – Байден или Трамп – будет удобнее для России, выбрал Байдена: "Он человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ".