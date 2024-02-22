СК просят разобраться с БДСМ-вечеринкой в Доме Офицеров в Екатеринбурге

Следственный комитет просят разобраться со скандальной БДСМ-вечеринкой в стенах Окружного Дома Офицеров в Екатеринбурге. Главе СК России направлено открытое письмо от уральских общественных организаций.

Напомним, что эротическая вечеринка прошла в стенах ОДО еще в ноябре, однако известно о ней стало только сейчас. По данным СМИ, подобные мероприятия в столице Урала не редкость, однако выбор места для очередного из них поразил общественность. После этого Генпрокуратуру попросили организовать проверку.

Теперь в ситуации просят разобраться главу СК России Александра Бастрыкина. Как говорится в открытом письме, которое есть в распоряжении Накануне.RU, БДСМ-вечеринка в екатеринбургском Доме Офицеров вызвала большой общественный резонанс. По данным авторов обращения, ее организатором является Станислав Славиковский.

"Считаем, что такие содомские мероприятия являются ярко выраженными и четко спланированными акциями, направленными против государственной политики РФ, оскверняют и дискредитируют Вооруженные Силы РФ, подрывают авторитет высшей государственной власти РФ. Не исключаем, что организатор БДСМ-сообщества, который занимается популяризацией и развитием "клубов по интересам" в Екатеринбурге, вовлекающий в эту антиобщественную деятельность несовершеннолетних детей, имеет бесконтрольное зарубежное финансирование, целью и задачей которого является направление на разрушение культурно-нравственных и семейных ценностей", - говорится в письме к Бастрыкину.

Авторы отмечают, что "такие ужасные противоправные действия не должны оставаться без строгого уголовного наказания".

"Просим вас провести всестороннюю тщательную проверку и привлечь к строгой ответственности, вплоть до уголовной, лиц, допустивших и организовавших БДСМ-вечеринку в ФГБУ культуры и искусства "Дом Офицеров Центрального военного округа" Министерства обороны Российской Федерации, являющимся историческим памятником архитектуры", - отмечается в обращении к главе СК.

Под открытым письмом подписались председатель местного отделения общероссийской общественной организации инвалидов боевых действий и военной службы Владимир Архипов; заместитель председателя Свердловской областной общественной организации ветеранов "Союз ветеранов" Ярослав Манцевич; глава "Уральского Родительского Комитета" Евгений Жабреев и директор AHO помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию "Надежда и Вера" Марина Ермакова.

Ранее сообщалось, что после скандальной БДСМ-вечеринки уволился заместитель директора Окружного Дома Офицеров Георгий Подкорытов. Корреспондент Накануне.RU несколько раз пытался связаться с директором ОДО Андреем Зуевым, чтобы узнать его мнение по ситуации. Однако он отказывается идти на контакт.