Пришлось распиливать двери. В Нижневартовске МЧС спасли из горящего дома женщину со сломанной ногой

В Нижневартовске произошел пожар на первом этаже многоквартирного дома по ул. Менделеева, 10. О произошедшем рассказали очевидцы в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Огонь охватил дом сегодня ночью. По словам очевидцев, пожар произошел из-за электропроводки. Пострадавших нет. Однако помощь в эвакуации потребовалась женщине со сломанной ногой. Как сообщают жители города в telegram-канале "Нижневартовск. Происшествия", женщина не могла выйти. Вся комната у нее была в дыму. Чтобы помочь ей, пришлось распиливать двери.

Были эвакуированы жители всего первого этажа и блоков.

В ГУ МЧС пока не подтверждают информацию о том, что причиной пожара стала электропроводка. В ведомстве сообщают, что причина пожара выясняется. Работают дознаватели.

Информация о пожаре поступила 21 февраля в 23.30. Когда пожарные прибыли на место, было зафиксировано задымление в подъезде. Эвакуировались шесть человек, еще одного человека спасли сотрудники МЧС. Открытое горение ликвидировано в 23.55 на площади 20 квадратных метров.