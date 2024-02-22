Иск ОСК на к финской верфи связан с заводом вблизи Петербурга

Иск Объединенной судостроительной компании (ОСК) к финской верфи Arctech Helsinki Shipyard связан со схемами финансирования ее работы, когда российская корпорация была ее совладельцем.

Требования ОСК касаются периода и схем финансирования работы финской верфи, когда российская судостроительная корпорация была ее владельцем, а также из-за находящегося по-прежнему на балансе Arctech Helsinki Shipyard Oy Невского судостроительно-судоремонтного завода (Невский ССЗ), расположенного в Шлиссельбурге, пишет РБК. Сумма иска – 36,15 млрд руб.

Заявление принято 16 февраля, дата рассмотрения пока не назначена. Это следует из карточки иска на сайте Арбитражного суда Москвы.