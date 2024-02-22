Движение "Я/МЫ Сергей Фургал" признано экстремистским

Прокуратура Хабаровского края признала экстремистским движение "Я/МЫ Сергей Фургал". Решение принял Хабаровский краевой суд.

Межрегиональное общественное движение "Я/МЫ Сергей Фургал" под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона осуществляет экстремистскую деятельность. Объединяющей основой движения служит экстремистская идеология – возбуждение ненависти и вражды к представителям институтов власти, разрушающее правовые устои и ценности общества. Фактическими целями являются создание условий для изменения основ конституционного строя России и смена власти в стране насильственным путем.

Для их достижения, например, распространяются призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, организации массовых беспорядков, совершению насильственных действий в отношении представителей власти. Участники движения за данные действия неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности. Кроме того, использовались различные политические технологии воздействия на принятие органами власти решений, включая организацию и проведение несогласованных массовых публичных мероприятий. Действия движения координировали различные зарубежные центры, ведущие деструктивные действия в отношении России, пишет прокуратура Хабаровского края.

В феврале Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы. Присяжные признали его виновным в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-05 гг. Сам Фургал вины в этих преступлениях не признал и считает дело политически мотивированным. В начале 2024 г. Фургал пожаловался на пытки со стороны конвоя, тот переложил ответственность на судью.