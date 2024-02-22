22 Февраля 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Россиянам могут разрешить заселяться в отели по правам и военному билету

Минэкономразвития выступило с инициативой о расширении перечня документов, на основании которых возможно заселение в гостиницы.

Помимо паспорта предлагается дать возможность отельерам заселять постояльцев по водительскому удостоверению, военному билету и загранпаспорту. Также ведомство предлагает использовать мобильное приложение "Госуслуги" и биометрические данные через "Единую систему идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных", приравняв действия по идентификации биометрии к предъявлению документов.

Минэкономразвития указало, что данная инициатива необходима в целях упрощения процедуры заселения в гостиницу для потребителей, а также процедуры регистрационного учета граждан РФ. В утвержденном коллегией Евразийской экономической комиссии классификаторе видов документов, удостоверяющих личность, водительское удостоверение включено в России в общий перечень видов документов, удостоверяющих личность, отмечают в ведомстве.

В Российской гостиничной ассоциации поддерживают инициативу. Как заявил вице-президент Алексей Мусакин, заселение по водительским правам значительно упрощает задачу, так как многие путешествующие на автомобилях часто забывают паспорт, сообщают "Ведомости".

Теги: отели, военный билет, паспорт, туризм, отдых


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