В некоторых регионах РФ износ коммунальных сетей достигает 80%

В России общий износ коммунальных сетей в России составляет около 40%.

В некоторых субъектах он достигает 80%, сообщил на правительственном часе в Совете Федерации министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. По его словам, главная причина аварийности в жилищно-коммунальном хозяйстве – состояние коммунальной инфраструктуры. По его словам, в настоящее время ЖКХ нуждается в комплексной модернизации.

Для повышения контроля качества подготовки и прохождения осенне-зимнего периода кабмин прорабатывает вопрос об уточнении порядка проведения внеплановых проверок ЖКХ. Кроме того, определяются критерии для обязательной выездной проверки объектов тепло- и водоснабжения при подготовке к зиме.

Файзуллин также указал, что требуется ввести дополнительную ответственность для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления, не получивших паспорта готовности к отопительному сезону.

Как заявила председатель СФ Валентина Матвиенко, настало время, когда нужны системные и нестандартные меры по серьезной модернизации коммунальной инфраструктуры. "Без этого не будет развития: будет сокращаться жилищное строительство <...> это будет сдерживать экономические инвестиции", – сказала она.

Также необходимо провести аудит в регионах и установить "жесткий контроль" за тем, как расходуются инвестиции снабжающих организаций.

"Кроме недовольства жителей по всей России, я ничего доброго в адрес УК не слышала", – призналась Матвиенко.

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов считает, что если сверстать цельную комплексную программу модернизации ЖКХ, то отрасль может стать одним из драйверов экономики, учитывая объемы средств, рабочие места, количество смежных отраслей, сообщают "Ведомости".