22 Февраля 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В некоторых регионах РФ износ коммунальных сетей достигает 80%

В России общий износ коммунальных сетей в России составляет около 40%.

В некоторых субъектах он достигает 80%, сообщил на правительственном часе в Совете Федерации министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. По его словам, главная причина аварийности в жилищно-коммунальном хозяйстве – состояние коммунальной инфраструктуры. По его словам, в настоящее время ЖКХ нуждается в комплексной модернизации.

Для повышения контроля качества подготовки и прохождения осенне-зимнего периода кабмин прорабатывает вопрос об уточнении порядка проведения внеплановых проверок ЖКХ. Кроме того, определяются критерии для обязательной выездной проверки объектов тепло- и водоснабжения при подготовке к зиме.

Файзуллин также указал, что требуется ввести дополнительную ответственность для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления, не получивших паспорта готовности к отопительному сезону.

Как заявила председатель СФ Валентина Матвиенко, настало время, когда нужны системные и нестандартные меры по серьезной модернизации коммунальной инфраструктуры. "Без этого не будет развития: будет сокращаться жилищное строительство <...> это будет сдерживать экономические инвестиции", – сказала она.

Также необходимо провести аудит в регионах и установить "жесткий контроль" за тем, как расходуются инвестиции снабжающих организаций.

"Кроме недовольства жителей по всей России, я ничего доброго в адрес УК не слышала", – призналась Матвиенко.

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов считает, что если сверстать цельную комплексную программу модернизации ЖКХ, то отрасль может стать одним из драйверов экономики, учитывая объемы средств, рабочие места, количество смежных отраслей, сообщают "Ведомости".

Теги: ЖКХ, ЖКУ


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