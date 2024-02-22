22 Февраля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России маркетплейсы предложили обязать обеспечивать безопасность доставки товаров

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил проект закона об обязанности маркетплейсов обеспечивать безопасность товаров и не допускать пересылку запрещенных веществ и предметов, а также идентифицировать получателей.

22 февраля документ будет направлен на отзыв в правительство. Как отмечает сенатор, часть деятельности маркетплейсов занимает сегмент доставки, по этому "необходимо распространить требования, обеспечивающие безопасность вложений и идентификацию получателей товара, на маркетплейсы". В настоящее время такие требования к безопасности установлены в отношении "Почты России".

Как указал сенатор, сегодня отсутствуют требования к антитеррористической защищенности пунктов выдачи заказов маркетплейсов, сортировочных центров маркетплейсов, к их оборудованию, программному обеспечению, задействованному в процессе продажи товаров дистанционным способом.

Одновременно с этим законопроектом предлагается обязать владельцев маркетплейсов хранить информацию о движении товара с целью ее дальнейшего предоставления в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий, сообщает ТАСС.

Ранее во время обсуждения проекта закона о маркетплейсах у Минцифры и Минпромторга России возникли разногласия относительно того, должны ли они нести юридическую ответственность за бракованный товар.

Теги: маркетплейсы, торговля


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