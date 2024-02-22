В Росгвардии заявили, что не располагают ресурсами для охраны школ

Росгвардия не может заниматься охраной российских школ, по крайней мере в ближайшее время.

Как сообщил в ходе слушаний организованных комитетом Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства замначальника главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Парфенчик, для снабжения школ хотя бы одним охранником может понадобиться более 770 тыс. сотрудников Росгвардии, а также 594 млрд руб.

Чтобы взять под охрану школы, в чьих муниципалитетах присутствует вневедомственная охрана Росгвардии, понадобится дополнительно 440 тыс. сотрудников. Если в районах такой охраны нет, то для охраны школ понадобится еще 330 тыс. росгвардейцев.

Председатель комитета Нина Останина предложила разделить 770 тыс. человек на три ведомства – МЧС, Росгвардию и МВД. Каждое из них сможет предоставить необходимое количество сотрудников. Парфенчик указал, что общий состав вневедомственной охраны сейчас составляет около 85 тыс. человек. Чтобы увеличить численность более чем в девять раз, понадобится "не год и не два".

Парфенчик отметил, что ведомство уже принимает участие в охране школ: совместно с Минпросвещения прорабатывает информационную систему личной безопасности. Она позволит не только уведомлять об опасности в учебном заведении вневедомственную охрану, но и сообщать об этом посредством sms людям, которые находятся недалеко от школы.

Глава комитета по молодежной политике Артем Метелев предложил поддержать инициативу на ограничение упоминания в СМИ и интернете биографии лиц, которые устроили стрельбу в школах. Он считает, что публикация биографии преступника может привести к его героизации, увеличить число подражателей, сообщают "Ведомости".

Ранее группа депутатов от "Справедливой России" предложила наделить Росгвардию полномочиями по охране детских садов, школ, техникумов и колледжей. Такой законопроект внесен в Госдуму. Образовательная организация должна обеспечить охрану своих зданий и оснастить их инженерно-техническими средствами и системами охраны. Но на практике их охраняют на договорной основе частные охранные предприятия.