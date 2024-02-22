В ФНС не подтвердили сообщения о задолженности у Соловьева

Федеральная налоговая служба России назвала фейком сообщения о наличии налоговой задолженности у телеведущего канала "Россия 1" Владимира Соловьева.

"ФНС России не подтверждает информацию о наличии долга у Соловьева Владимира Рудольфовича. На 21 февраля 2024 года долг отсутствует. Все налоговые обязательства налогоплательщик исполняет своевременно", - заявили в службе, сообщает РИА "Новости".

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о якобы имеющейся налоговой задолженности у Соловьева со ссылкой на "базы ФНС".

Ранее в Центризбиркоме высказались по поводу слов журналиста Владимира Соловьева о россиянах, подписавшихся под выдвижением в президенты Бориса Надеждина.