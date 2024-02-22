Совфед одобрил закон о самозапрете на выдачу кредитов

В России с 1 марта 2025 года начнет действовать закон о самозапрете на выдачу кредитов.

20 февраля он был принят во втором и третьем чтениях Госдумой. 21 февраля документ был одобрен Советом Федерации. Самостоятельно установить такой запрет россияне смогут через МФЦ "Мои документы" или портал "Госуслуги".

Через МФЦ можно подать заявление независимо от места жительства или места пребывания. Через "Госуслуги" заявление должно быть подписано электронной подписью (простой или усиленной), ключ которой нужно получить при личной явке. Обязательное условие для получения услуги — наличие ИНН.

Мера должна защитить граждан от мошенничества с использованием персональных данных — например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии, когда мошенники вынуждают взять онлайн-займ.

Исключение составят займы, которые обеспечены транспортными средствами или ипотекой. Также под самозапрет не подпадают договоры образовательного кредита, предоставляемые в рамках государственной поддержки, сообщают "Известия".