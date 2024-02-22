Медведев рассказал, когда задачи СВО будут выполненными

России нужно полностью обеспечить свои интересы, в том числе создать "защитный кордон", который будет страховать от разных поползновений на российские земли - и от обстрелов, и от наступательных операций, только после этого можно будет признать задачи спецоперации выполненными.

Об этом сообщил журналистам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Нам нужно полностью обеспечить наши интересы. Что такое полностью обеспечить наши интересы? Во-первых, выполнить задачи СВО, о которых сказал президент. Во-вторых, создать необходимый защитный кордон, который будет страховать от всякого рода поползновений на наши земли: не только обстрелы, но и активные наступательные операции. И только в этом случае можно будет признать, что задачи выполнены", - указал политик, сообщает РИА "Новости".

Ранее Медведев назвал города, по которым ударит Россия в случае войны с Западом.