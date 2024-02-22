22 Февраля 2024
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Политика В России
Фото:Накануне.RU

В Госдуме обсуждают запрет иноагентам пользоваться соцсетями

В Госдуме обсуждают идеи о запрете иноагентам пользоваться соцсетями.

Как заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских, о проекте говорить пока рано. По словам парламентария, статус иноагента, это не "клеймо на всю жизнь", при устранении нарушений статус снимается.

На вопрос о том, все ли социальные сети или только российские будет предложено запретить для иноагентов, законодатель указал, что не стал бы делить на "российские и не российские".

"Нужно попытаться свести к нулю всю их работу, направленную на подрыв жизни у нас в РФ", - сказал Альшевских, отметив, что пока сложно определить временные рамки подготовки законопроекта, сообщает РИА "Новости".

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий физлицам и компаниям размещать рекламу в соцсетях и на сайтах иноагентов. Также будет запрещена сама реклама ресурсов иноагентов.

Теги: Госдума, иноагенты, соцсети


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Ранее 20.02.2024 13:05 Мск Госдума в первом чтении утвердила запрет на размещение рекламы у иноагентов

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