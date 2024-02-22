Надеждин намерен участвовать в выборах в Госдуму

Российский политик Борис Надеждин заявил, что намерен участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году и победить в них.

Это необходимо, чтобы к следующим выборам президента РФ не собирать подписи.

"В долгосрочной [перспективе] планируем победить на выборах в Госдуму 2026 года, чтоб на следующих выборах президента подписи не собирать, как сейчас КПРФ и ЛДПР", - указал он, сообщает РИА "Новости".

Ранее Верховный суд РФ отклонил иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах.