Суд арестовал главу Всероссийского общества глухих Иванова за растрату

В Москве Мещанский суд арестовал до апреля главу Всероссийского общества глухих Станислава Иванова.

Он проходит по делу о растрате. Также мера пресечения затронула и других фигурантов. Отмечается, что Иванов и "группа лиц совершили растрату путем отчуждения по заведомо заниженной стоимости вверенного недвижимого имущества, которое находилось в собственности ОООИ ВОГ, причинив организации значительный ущерб". О какой именно сумме идет речь – не сообщается, передает РИА "Новости".

В Telegram-канале общества сказано, что Иванов помещен под стражу до 8 апреля.

Ранее стало известно, что нанесенный фигурантами ущерб оценивается в 211 млн руб. В 2023 году за аналогичные аферы, но уже с московской недвижимостью на семь лет был осужден 79-летний Валерий Рухледев, предшественник Иванова на посту президента ВОГ.