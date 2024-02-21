21 Февраля 2024
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Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Бизнес-омбудсмен Костромской области поблагодарил региональные власти за создание эффективной системы решений по подготовке кадров

Встреча губернатора Костромской области Сергея Ситникова с производителями прошла в торгово-промышленной палате региона. Участники отметили - костромским предприятиям при поддержке администрации и лично губернатора Сергея Ситникова за последние годы не только удалось преодолеть санкционное давление, но и обеспечить рост производства, освоить выпуск новых видов продукции, выйти на новые рынки сбыта.

«Работы, связанные с экспортом, которые выполняют наши предприятия, проходят, как правило, через нас. Я могу сказать, что порядка 55 предприятий Костромской области сегодня занимаются внешнеэкономической деятельностью. По итогам прошлого года торгово-промышленная палата увеличила количество сертификатов, актов экспертизы для предприятий примерно на 10%. Это говорит о том, что растут объёмы, открываются новые производства, растет количество рабочих мест, повышается заработная плата», - рассказал руководитель торгово-промышленной палаты Костромской области Валентин Орлов.

(2024)|Фото: adm44.ru

«Уход иностранных компаний в 2022 году с российского рынка освободил довольно-таки большую нишу, которую мы осваиваем. Мы пережили очень большой рост в позапрошлом году. В прошлом году нам удалось удержать темпы. И, в принципе, у нас хорошие планы на 2024 год именно с точки зрения стабильности работы предприятия. Осваиваем новые виды продукции, у нас появляются новые партнеры. Инвестируем в технологическое развитие предприятия. Поэтому на данный момент, на 2024 год, смотрим с оптимизмом», - отметил генеральный директор предприятия «Автофильтр» Сергей Поляков.

В связи с ростом производства растет и востребованность в кадрах. Это общероссийская тенденция, отметил уполномоченный по правам предпринимателей Александр Глебов. Тем не менее, результаты социологического опроса костромских предпринимателей отличаются от общероссийских данных. Так, если в целом по стране о дефиците кадров заявляют почти 60% респондентов, то в Костромской области – 36%.

«Из тех вызовов, которые предприниматели для себя определяют как системные, звучат такие, как дефицит кадров, но в сравнении в целом с ситуацией по России процент ниже. Это говорит о том, что та планомерная работа, которую ведет администрация области и лично губернатор Сергей Константинович Ситников, даёт свои результаты. Поэтому, в целом, если оценивать ситуацию, я могу сказать, как уполномоченный по защите прав предпринимателей, что она достаточно стабильная, направленная на развитие», - отметил Александр Глебов.

(2024)|Фото: adm44.ru

Вопросы кадрового обеспечения приоритетных отраслей экономики являются важнейшими в работе администрации региона, подчеркнул Сергей Ситников. В Костромской области специально под нужды конкретных предприятий лицензируются новые образовательные программы. Так, в прошлом году в Галиче приняты решения о подготовке специалистов для деревообработки и машиностроения, в Буе – для химической промышленности, в Нерехте – под потребности местного механического завода.

(2024)|Фото: adm44.ru

Сергей Ситников призвал руководителей предприятий внедрять систему постоянно действующей практики для студентов профильных специальностей, сообщает пресс-служба губернатора региона. Активнее взаимодействовать с учебными заведениями, расширять программы наставничества, развивать корпоративную культуру. Особая тема встречи – поддержка семей сотрудников, которые принимают участие в специальной военной операции. Сергей Ситников обратился к руководителям с просьбой поддерживать контакты с родственниками бойцов, общаться с ними, помогать в решении бытовых вопросов.

«Семьям наших защитников очень важна поддержка и внимание. Спасибо каждому из вас за работу и за заботу о стране», – обратился к промышленникам Сергей Ситников.

Теги: сергей ситников, торгово-промышленная палата, производительность труда, подготовка кадров


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