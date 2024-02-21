Путин выступил на открытии "Игр будущего" в Казани

Президент РФ Владимир Путин дал старт первым в истории фиджитал-соревнованиям "Игры будущего" в Казани, сообщает пресс-служба Кремля.

"Закономерно, что идея объединить классический и киберспорт была рождена в России", - заявил президент в ходе открытия Игр.

"Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей", - подчеркнул Путин.

"Но Россия – это еще и земля великих ученых, конструкторов, инженеров, - продолжил президент. Он отметил, что российские исследовательские команды, компании достигают вершин в цифровых технологиях и применении искусственного интеллекта. Путин выразил уверенность, что фиджитал-спорт станет со временем любимым видом досуга россиян.

"Игры Будущего" - первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину, которые разбиты на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

"Игры Будущего" пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Ожидается участие более двух тысяч спортсменов из 107 стран мира. На церемонию открытия приехали президенты Белоруссии, Казахстана, Сербии, Киргизии и Таджикистана. Путин провел встречи с некоторыми из них.