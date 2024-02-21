Роман Путин заинтересовался Березовским, где безногого солдата СВО оставили без доступа к цивилизации

Историей участника СВО из поселка "Черника-парк" (г. Березовский, планировочный жилой район "Шиловский"), вернувшегося домой без ноги, заинтересовался глава Всероссийского комитета поддержки Путина и двоюродный племянник президента Роман Путин. На сегодняшнем открытии регионального центра в Екатеринбурге ему рассказали, о бездействии березовских властей, которые местные жители обвиняют в отсутствии остановки общественного транспорта и безопасного выезда на трассу. Ближайшие школа, больница или обычный продуктовый находятся в 3 км в Березовском, до которого можно добраться только пешком по обочине или на машине.

Ранее мы рассказывали подробнее об этой истории. Потенциальным покупателям тогда еще коттеджного поселка "Черника-парк" обещали полную инфраструктуру, однако, когда большая часть домов была продана, владелец территории разделил ее на несколько участков и распродал частным лицам. В итоге, небольшой кусок дороги, служащий выездом из поселка на трассу, был продан отдельно третьему лицу. Несколько лет назад, поселок стал частью Березовского, однако власти города не захотели выкупать данный участок дороги. В результате местные жители имеют опасный съезд по которому отказывается ездить общественный транспорт. Остановку горадминистрация, как утверждают местные жители, также не желает делать, якобы игнорируя тот факт, что детям приходится добираться в школу по обочине.

Власти предлагают уральцам самостоятельно выкупить кусок земли, однако такой суммы, которую запрашивает владелец, у простых людей нет. Самостоятельно ремонтировать съезд им тоже не разрешают: в последний раз это закончилось приездом ГИБДД и штрафом.

Накануне жители обделенного района Березовского записали видеообращение президенту Владимиру Путину. Там участник СВО Игорь и рассказал свою историю, объяснив, что их дома буквально отрезаны от цивилизации.

После услышанного, Роман Путин попросил предоставить всероссийскому комитету поддержки президента всю имеющуюся на данный момент информацию, пообещав попытаться разобраться в ситуации.