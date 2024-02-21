Умер владелец интернет-газеты "Вечерние ведомости"

Умер владелец изданий "Вечерние ведомости" и "МК-Урал" Игорь Сычев. Об этом сообщает источник "Ъ-Урал".

По данным СМИ, медиабизнесмен скончался в результате осложнения от инсульта.

В 2001 Сычев году был приговорен к 15 годам общего режима за убийства. Согласно приговору суда, он входил в состав уралмашевской группировки из 16 человек.

В 2022 года Сычев проходил свидетелем по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. Экс-чиновник обвинялся по целому ряду статей Уголовного кодекса, среди которых "Покушение на убийство". "Ъ" отмечает, что непосредственным свидетелем преступления Сычев не был, но в суде выслушали его оценку обвинения — как человека, разбирающегося в заказных убийствах и криминальном мире.