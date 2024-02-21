21 Февраля 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Суд взыскал в пользу государства активы автодилера "Рольф"

Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал в пользу государства активы автомобильного дилера "Рольф" и основателя холдинга Сергея Петрова.

Как пишет "Интерфакс", в доход России будут обращены все акции АО "Рольф", принадлежащие частной компании с ограниченной ответственностью "Деланс Лимитед" и ООО "Рольф Моторс", а также 100% долей в уставных капиталах ООО "Рольф Моторс", ООО Рольф Эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф Тех".

В Генпрокуратуре считают, что акции были получены в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

В декабре президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому активы одного из крупнейших российских автодилеров "Рольф" переданы во временное управление Росимущества.

Напомним, в феврале 2022 года Химкинский городской суд Московской области в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры к автодилеру "Рольф" и основателю компании Сергею Петрову о взыскании в пользу государства 19,4 млрд рублей. Соответчиками по иску также являются ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург". Сумму по иску суд постановил взыскать солидарно со всех ответчиков. Генпрокуратура обосновывала свои требования тем, что Петров управлял "Рольфом", будучи депутатом Госдумы, и не декларировал истинные доходы.

Теги: рольф, активы, суд


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