Сумма недоимки по делу Блиновской составила около 906 млн рублей

Сумма недоимки по делу блогера Елены Блиновской составила около 906 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, изначально следственный орган установил сумму недоимки в размере около 918 миллионов рублей, а после дополнительной проверки - 907 млн рублей. Экономическая экспертиза снизила ее еще почти на миллион.

Создательница "Марафона желаний" обвиняется в неуплате налогов, отмывании средств в особо крупном размере и в неправомерном обороте средств платежей. С апреля 2023 года она находилась под домашним арестом, в январе ее перевели в СИЗО.

Ранее стало известно, что Блиновской, ее мужу и родителям, возможно, придется объявить себя банкротами из-за ареста активов.