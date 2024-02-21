ЦБ: У "Киви банка" хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков

У "Киви-банка" хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан, сообщили в ЦБ РФ.

"В силу закона о страховании вкладов, обязательства по денежным средствам, размещенным на электронных кошельках граждан, не подлежат страхованию (п. 5 ч. 2 ст. 5 177-ФЗ). Возврат этих средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет денег, полученных от реализации его активов и иного имущества ", - сообщил ЦБ.

В АСВ сообщили ТАСС, что владельцы электронных кошельков "Киви-банка" могут обратиться в агентство с заявлением на выплаты.

Ранее сообщалось, что после отзыва лицензии у "Киви банка" заблокирован вывод денег из Qiwi-кошельков и их пополнение. Также сервис начал блокировать пополнение кошельков.

По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе России. Причина отзыва лицензии – нарушение организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также документов Банка России. Последний за последний год пять раз применял к лишившейся в итоге лицензии организации различные санкции. Например, дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Кроме того, Киви банк систематически нарушал законы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.