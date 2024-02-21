СМИ: Финляндия хочет навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией

Пограничная служба Финляндии предложила навсегда закрыть два КПП на границе с Россией, сообщила телерадиокомпания Yle.

Речь о временных пунктах пропуска "Париккала" и "Инари" в городе Лиекса, которые не действуют уже несколько лет. Движение было остановлено в "Париккале" из-за санкций ЕС, а в "Лиекса-Инари" — из-за прекращения импорта древесины, пишет РБК.

Напомним, что в ноябре Финляндия закрыла все восемь пограничных пассажирских КПП с Россией, обвинив российскую сторону в организованном массовом пропуске к финской границе мигрантов из стран третьего мира. В декабре стало известно, что в ночь на 14 декабря два наиболее популярных КПП, на которые ранее приходилась основная часть трафика, будут открыты. Однако уже на следующий день из закрыли вновь - до 14 января 2024 года.