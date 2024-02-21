Минск заявил о намерении НАТО проверить способность наступать в сторону РФ и Белоруссии

Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко считает, что планируемые в Европе масштабные учения НАТО и стран – партнеров блока направлены на проверку способности к проведению наступательной операции на белорусском и российском направлениях.

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Серия учений Объединенных вооруженных сил НАТО и Вооруженных сил США "Защитник-2024" состоится в феврале – мае в Европейском регионе. Основные районы проведения учений намеренно сосредоточены у белорусских границ – в Польше и странах Балтии, пишет ТАСС.

Напомним, ранее власти Германии не исключили начала войны между НАТО и Россией в будущем году. Конфликт может начаться летом 2025-го, а за год до этого у России будет успешное наступление на Украине. После него РФ якобы начнет сначала скрытую атаку на Запад: кибератаки, другие формы гибридной войны, все это якобы будет направлено, главным образом, на страны Балтии.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что странам альянса надо готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет. Вскоре генсек НАТО Йенс Столтенберг не увидел угрозы альянсу со стороны России.