Главного бухгалтера уральского МУП судят за хищение 1,5 млн рублей

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело о хищении денег муниципального предприятия. Также подан иск о возмещении ущерба.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о МУП "Тепловодоснабжение" Каменского городского округа. Как показало расследование, с сентября 2021 по июль 2022 года ведущий и по совместительству главный бухгалтер данного МУП похитила средства предприятия. Женщина перевела деньги через интернет-банк с расчетного счета организации на свой собственный банковский счет.

Ее действиями муниципальному предприятию бы нанесен ущерб на сумму более 1,5 млн рублей. Бухгалтер обвиняется в присвоении с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Сейчас следствие завершено, дело направлено на рассмотрение в Каменский районный суд.

Также прокуратура направила иск о взыскании с обвиняемой суммы ущерба.