Ассоциация банков Турции сообщила о проблемах по платежам с Россией

Ассоциация банков Турции получила информацию от экспортеров о платежных проблемах с российской стороной, передала её банкам-членам.

Об этом говорится в полученном РИА Новости заявлении ассоциации от имени директора по корпоративным коммуникациям Джемиля Гюлера.

Ранее крупные китайские банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций. Отмечается, что данные три банка, а также Agricultural Bank of China в прошлом году стали основными кредиторами российских банков в Китае. Китайские организации объясняют отказы российским клиентам "внутренней политикой компании".

До этого китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией. Аналогичное решение принято для организаций из Белоруссии. Chouzhou стал основным расчетным центром для импортеров из-за сравнительно мягкого комплаенса и географического расположения – его штаб-квартира находится в Иу, одном из главных логистических узлов китайского экспорта в Россию. В данном случае проведение расчетов не зависит от платежной системы – прекращены транзакции не только с помощью SWIFT, но и с российской СПФС и китайской CIPS.