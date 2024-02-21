ЦБ заявил о манипуляциях торгами с помощью "утки" о банкротстве "СПБ Биржи"

Центральный банк России продолжает "карательную операцию": в среду регулятор не только отозвал лицензию у QIWI-банка, но и установил факт манипулирования рынком на торгах акциями ПАО "СПБ Биржа".

Эпизод касается торгов в ноябре 2023 года. 27 ноября в течение 19 минут после открытия торгов стоимость акций резко снизилась: на Мосбирже на 35,8%, на СПБ Бирже – на 13,4%.

"Снижение было вызвано распространением недостоверной информации о подаче ПАО «СПБ Биржа» заявления о признании его банкротом в Арбитражный суд города Москвы, что привело к существенным отклонениям параметров торгов акциями. В результате участники рынка продавали акции на невыгодных для них условиях и фиксировали убытки", - говорится в сообщении регулятора.

Проверка показала, что "СПБ Биржа" не подавала заявления о банкротстве.

"Банк России расценивает подготовку заявления якобы от имени ПАО "СПБ Биржа" и направление его в суд как умышленные действия, повлиявшие на ход торгов", - добавили в ЦБ.

Там отметили, что движение судебных дел – открытая информация, она появилась в интернете, на нее обратили внимание СМИ и Telegram-каналы.

ЦБ направил материалы проверки в правоохранительные органы.