Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в прикамской Куеде

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в пожаре, случившемся в прикамском поселке Куеда, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным краевого минздрава, трое пострадавших продолжают лечение в условиях стационара в Пермском крае. Их состояние удовлетворительное. Еще два человека по-прежнему находятся в центре имени Склифосовского в Москве.

Напомним, в 22.00 8 февраля поступило сообщение о пожаре в поселке Куеда. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что происходит факельное горение внутрипромыслового газопровода и трех близлежащих строений. Пожар был ликвидирован в 23.35 на площади 238 кв. м. В результате взрыва загорелся грузовой поезд. Огонь перекинулся на жилые дома. Пострадали восемь человек. Пятеро из них госпитализированы. Двое пациентов были доставлены бортом санавиации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.