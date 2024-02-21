72% украинцев выступают за поиск дипломатического выхода из конфликта - опрос

За два года российско-украинского конфликта число украинцев, верящих в победу Киева, сократилось на 6%, но остается на высоком уровне – их 89%. При этом безусловно убежденных в победе только 60% (против 80% в мае 2022 года), это данные исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

4% в той или иной степени убеждены в победе России (в мае 2022 года таких был 1%).

В оценке текущего момента украинцы более сдержаны. Так, 24% считают, что ситуация на поле боя складывается в пользу Украины, 15% считают, что в пользу России. 47% считают, что ни одна из сторон не имеет преимущества.

65% украинцев верят, что военные действия завершатся возвращением под контроль Киева всех территорий, ранее входивших в состав Украины, в том числе Крыма. 14% считают, что военные действия будут перенесены на территорию российских регионов по состоянию до 2014 года. В мае 2023 года в возвращение территорий верил 71% украинцев.

До 32% увеличилось число тех, кто допускает определенные территориальные потери.

73% украинцев утверждают, что готовы терпеть военные действия и военное положение столько, сколько потребуется (плюс 3% готовы терпеть еще достаточно долго – год). 3% готовы терпеть еще полгода, а лишь несколько месяцев – 18%.

Большинство украинцев остаются открытыми для переговорного процесса. В мае 2022 года таковых было 59%, сейчас таких 72%. Они считают, что Украина должна искать и дипломатический путь завершения конфликта (правда, в формулировке вопроса не шла речь об условиях переговоров). С 35% до 23% сократилось число тех, кто считает, что окончания конфликта можно достичь только военным путем.