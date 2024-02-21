МИД РФ: Украина со времен СССР сохранила потенциал для производства ядерных вооружений

Международное сообщество должно серьезно относиться к заявлениям представителей Киева о возможности восстановления ядерного статуса страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, которые опубликованы на сайте министерства, у Украины со времен СССР сохранился потенциал для производства ядерных вооружений.

Захарова отметила, что 60-я Мюнхенская конференция по безопасности запомнилась "очередными пробросами украинских представителей на тему восстановления ядерного статуса страны".

"Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко от партии "Европейская справедливость" устроил госсекретарю США Энтони Блинкену "допрос" на тему о том, что лучше для Вашингтона - вступление Украины в НАТО или обретение ею ядерного арсенала", - заявила Захарова.

В феврале 2022 года Владимир Зеленский в своем выступлении на Мюнхенской конференции заявлял, что Киев может признать недействительным Будапештский меморандум 1994 года, который предусматривает безъядерный статус Украины. В ответ президент России Владимир Путин сообщил, что в Москве услышали слова Зеленского о том, что Украина хочет вступить в ядерный клуб. "Даже тактическое ядерное оружие на Украине для нас представляет стратегическую угрозу. Москва может оказаться в зоне поражения. Мы это так и восприняли. И самым серьезным образом будем к этому относиться", - сказал Путин журналистам за два дня до начала СВО.