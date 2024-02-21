Путин вернул России Крым и треску - Володин

Госдума сегодня денонсировала соглашение с Великобританией и Северной Ирландией о рыболовстве. Его 68 лет назад заключило с властями этих стран советское правительство.

Документ разрешал британским рыболовным судам промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Также кораблям позволялось свободно ходить и становиться на якорь в этих водах.

"Мы Англии просто взяли и отдали в одностороннем порядке, разрешив ловить рыбу около наших берегов. Не только отдали рыбу, но и Крым отдали. А сейчас мы это возвращаем. Путин вернул нам нашу рыбу, потому что ее 68 лет ели англичане, бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион — меню рыбное — формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют, умнеют", - прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.