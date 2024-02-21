Комитеты поддержки Путина откроют в Херсоне и Донецке

Отделения Всероссийского комитета поддержки Путина откроют в Херсонской области и Донецке. Об этом в ходе церемонии открытия свердловского отделения в Екатеринбурге рассказал глава Комитета и доведенный племянник президента Роман Путин.

"Ведём работу по открытию в новых регионах. Я думаю, что в ближайшие месяцы к нам присоединится Херсонская область и Донецк и, вероятно, в Запорожье и Луганске", - сказал Путин.

Напомним, что Свердловская область стала 64-м регионом России, где открылось отделение Всероссийского комитета поддержки Путина.