В МВД отрицают существование приказа о круглосуточном дежурстве у мемориалов жертвам политрепрессий

В МВД отрицают существование приказа о круглосуточном дежурстве полицейских рядом с памятниками жертвам политических репрессий. Ранее документ с таким содержанием опубликовал общественный активист Григорий Свердлин (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ). По словам официального представителя МВД Ирины Волк, "опубликованного документа, якобы подписанного руководителем столичного главка, не существует", передает РБК.

Между тем, Telegram-канал Baza со ссылкой на неназванные источники сообщил, что более десяти сотрудников "митингового" спецполка полиции написали заявления об увольнении или переводе в другие подразделения из-за сокращения надбавок на фоне сверхурочной работы, в том числе по выходным. Официального подтверждения этой информации нет.

В минувшие выходные у многих мемориалах жертв политических репрессий в российских городах появились цветы и свечи в память об Алексее Навальном*, умершем в ямальской колонии.

*внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга