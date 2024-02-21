Проведение концерта в ОДО с участием Путина под вопросом. БДСМ-скандал сыграл свою роль

Торжественный концерт, который должен стать финальной точкой в рабочей поездке бизнесмена и общественника Романа Путина в Екатеринбурге, могут перенести из Окружного дома офицеров в другое место. О вероятности такого исхода Накануне.RU рассказал председатель свердловского отделения "Всероссийского комитета поддержки Путина" Сергей Зыков.

Напомним, что двоюродный племянник президента РФ, глава этого комитета на федеральном уровне, должен был сегодня провести официальную церемонию открытия областного отделения в ОДО, однако после скандала с БДСМ-вечеринкой в стенах Дома офицера мероприятие экстренно перенесли в музей "Россия - моя история". После этого встал вопрос и о проведении концерта 22 февраля.

По словам Зыкова, в программе все ещё числится площадка Окружного дома офицеров, однако все может измениться, как и сегодня. Он также отшутился, что перед концертом было бы неплохо позвать в ОДО священнослужителей и очистить место. При этом к самому Дому офицеров у Зыкова негатива нет - исключительно к вечеринке.

Сергей Зыков также добавил, что свердловское отделение "Всероссийского комитета поддержки Путина" не планировалось открываться на площадке ОДО - там собирались только провести церемонию открытия. Место расположения штаба реготделения будет определено позднее.

Напомним, что эротическая вечеринка прошла в стенах Дома офицеров Екатеринбурга еще в ноябре, однако широкой публике об этом стало известно накануне. По данным СМИ, подобные вечеринки не редкость в столице Урала, однако выбор места для очередной из них поразил общественность и заинтересовал активистку Екатерину Ипатову, которая попросила Генпрокуратуру провести проверку.

"Голые люди в балаклавах употребляли спиртное, наркотические вещества, совершали сексуальные действия в библиотеке Дома Офицеров и других помещениях, вытирали ноги об исторические документы, предавались разврату на стендах с книгами о Великой Отечественной войне и подвигах наших предков, на фоне плакатов о чести и достоинстве", - пишет в своем обращении активистка.

Любопытно, что на одной из таких вечеринок был замечен директор департамента журналистики УрФУ Иван Некрасов. Областной Союз журналистов и руководство федерального университета не комментируют этот инцидент.

После скандала заместитель директора Дома офицеров Георгий Подкорытов уволился, а сам глава ОДО Андрей Зуев не идет на контакт с журналистами.