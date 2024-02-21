21 Февраля 2024
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Политика Омская область Луганская Народная Республика
Фото: пресс-служба Правительства Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко отправился в рабочую поездку по Донбассу

Сегодня Губернатор Омской области работает в подшефном региону городе Стаханове Донецкой народной республики вместе с коллегой - главой Ставропольского края Владимиром Владимиров.

Об этом руководитель Омской области Виталий Хоценко сообщил в своём телеграм-канале.

(2024)|Фото: пресс-служба Правительства Омской области

"По согласованию с руководством страны у Стаханова появился ещё один регион шеф - Ставропольский край. Сегодня вместе с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировичем Владимировым осмотрели потенциальные объекты для включения в программу восстановления на 2024 год, которая будет выполнена нашими регионами. На итоговой встрече с главой города Стаханов Сергеем Васильевичем Жевлаковым утвердили итоговый перечень. Работаем." - сообщил Виталий Хоценко.

(2024)|Фото: пресс-служба Правительства Омской области

Стоит напомнить, что жители Омской области оказывают шефскую поддержку городу Донбасса. В Стаханове омичи ремонтируют жильё и социальные объекты. В частности, строители из Омской области помогают восстанавливать роддом Стаханова, ремонтировать многоквартирные дома, создавать МФЦ и многое другое.

Теги: виталий хоценко, рабочая поездка в донецк, донбасс, омичи


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