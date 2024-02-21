Bloomberg: Лондон планирует ввести санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный*

Лондон намерен ввести санкции в отношении сотрудников исправительной колонии, где умер Алексей Навальный*, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Напомним, Навальный* скончался 16 февраля в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп. Как сообщило УФСИН России по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу потерял сознание. Медработники колонии срочно прибыли к нему, также сотрудники вызвали экипаж скорой помощи. Но реанимация не помогла, врачи только констатировали факт смерти.

Президент США Джо Байден в тот же день возложил ответственность за смерть Навального* на российские власти и пригрозил за нее "совсем другой ответственностью". Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США 23 февраля объявят крупный пакет санкций против РФ в связи со смертью оппозиционера.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга